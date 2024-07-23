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Париж-2024

Сегодня, 13:00

Регби (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание мужского турнира по регби на Олимпийских играх в Париже
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото AFP

В среду, 24 июля, стартует групповой этап мужского турнира по регби в рамках летних Олимпийских игр в Париже. В группе А сыграют Ирландия, ЮАР, Новая Зеландия, Япония. В группе B — Австралия, Самоа, Аргентина, Кения. В группе С — Франция, США, Фиджи, Уругвай. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

24 июля, среда

Группа B

16.30. Австралия — Самоа

17.00. Аргентина — Кения

20.00. Австралия — Кения

20.30. Аргентина — Самоа

Группа C

17.30. Франция — США

18.00. Фиджи — Уругвай

21.00. Франция — Уругвай

21.30. Фиджи — США

Группа A

18.30. Ирландия — ЮАР

19.00. Новая Зеландия — Япония

22.00. Ирландия — Япония

22.30. Новая Зеландия — ЮАР

25 июля, четверг

Группа B

15.00. Самоа — Кения

15.30. Аргентина — Австралия

Группа C

16.00. США — Уругвай

16.30. Фиджи — Франция

Группа A

17.00. ЮАР — Япония

17.30. Новая Зеландия — Ирландия

Матчи за 9-10 места пройдут — 25 июля, за 5-8 места — 27 июля. Игры четвертьфинала состоятся 25 июля, полуфинала — 27 июля. Матч за 3-е место и финал запланированы на 27 июля.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Золотая медаль Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Программа Олимпиады-2024: какие виды спорта и сколько медалей будет разыграно

регби
Олимпиада
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