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Французские регбисты, обвиняемые в изнасиловании, нанесли жертве 15 повреждений

Ана Горшкова
Корреспондент
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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле предполагаемой жертвы, подавшей заявление об изнасиловании против французских регбистов Оскара Жегу и Уго Ораду, было обнаружено около 15-и повреждений, сообщает RMC Sport.

По данным источника, предполагаемая жертва прошла медицинское обследование, в ходе которого нашли «повреждения в интимных местах, различные гематомы на подбородке, левом веке, обеих ногах, ягодицах, промежности, груди и грудной клетке», а также «несколько царапин на лопатках».

Со своей стороны, Жегу и Ораду заявляют, что сексуальные отношения имели место, но они были по обоюдному согласию и без насилия. Как сообщает RMC Sport, игроки должны пройти медицинское обследование и психологическую экспертизу, которые будут приобщены к материалам дела.

Двум игрокам сборной Франции, которые на время следствия находятся под домашним арестом в Мендосе, были предъявлены обвинения в изнасиловании 39-летней женщины при отягчающих обстоятельствах.

Оскар Жегу. Игроки сборной Франции могут сесть в тюрьму. Их обвиняют в групповом изнасиловании 40-летней женщины

Источник: RMC Sport
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