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Регби-7

Париж-2024

Сегодня, 19:31

Сборная Ирландии по регби-7 обыграла ЮАР на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Ирландии по регби-7 в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла ЮАР со счетом 10:5.

В другой игре группы A Новая Зеландия победила Японию (40:12).

В следующем матче Ирландия сыграет с Японией, ЮАР встретится с Новой Зеландией. Обе встречи пройдут сегодня.

В&nbsp;Париже начинаются соревнования летних Олимпийских игр 2024. Расписание Олимпиады 24 июля: время начала матчей в футболе и регби — где смотреть трансляции

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Ирландия — ЮАР — 10:5 (5:0)

Новая Зеландия — Япония — 40:12 (26:7)

«Stade de France».

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