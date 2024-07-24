Сегодня, 19:31
Сборная Ирландии по регби-7 обыграла ЮАР на Олимпиаде-2024
Сборная Ирландии по регби-7 в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла ЮАР со счетом 10:5.
В другой игре группы A Новая Зеландия победила Японию (40:12).
В следующем матче Ирландия сыграет с Японией, ЮАР встретится с Новой Зеландией. Обе встречи пройдут сегодня.
Регби 7
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Группа A
Ирландия — ЮАР — 10:5 (5:0)
Новая Зеландия — Япония — 40:12 (26:7)
«Stade de France».
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