Сборная Ирландии по регби-7 обыграла ЮАР на Олимпиаде-2024

Сборная Ирландии по регби-7 в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла ЮАР со счетом 10:5.

В другой игре группы A Новая Зеландия победила Японию (40:12).

В следующем матче Ирландия сыграет с Японией, ЮАР встретится с Новой Зеландией. Обе встречи пройдут сегодня.

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Ирландия — ЮАР — 10:5 (5:0)

Новая Зеландия — Япония — 40:12 (26:7)

«Stade de France».