ЦСКА в шаге от первого чемпионства. Девушки утроили битву на поле

Регбистки армейского клуба выстояли в жесткой борьбе и упрочили лидерство в чемпионата России по регби-7.

В Краснодаре на стадионе «Кубань» 21-22 марта состоялся 6-й тур чемпионата России по регби-7. В финальном матче уже в пятый раз в сезоне сыграл московский ЦСКА, где его соперником стал красноярский «Енисей-СТМ». Матч получился вышел очень контактным, не обошелся без травм и завершился 19 победой армейской команды подряд.

Александра Алисеенко и Асият Алиева. Фото Сергей Пивоваров

Жесткая игра

В этот раз соперниками ЦСКА на групповом этапе стали пермский «Витязь», «Ростов-ДГТУ», местная «Кубань» и сборная Дагестана. Армейский клуб, несмотря на солидное преимущество в турнирной таблице перед туром и не самый оптимальный состав (из-за травм в туре не могли принять участие лидеры команды Дарья Шестакова, Елена Здрокова и Анна Баранчук), вышел с максимальным настроем и предельной концентрацией. Главный тренер красно-синих Александр Алексеенко вновь провел широкую ротацию состава и этот ход себя полностью оправдал — сразу 10 игроков отличились результативными действиями на предварительном этапе.

Сетка плей-офф на этот раз получилась нестандартная: в соседней группе «Енисей-СТМ» обыграл ВВА-Подмосковье и с первого места вышел на сборную Дагестана. ЦСКА же предстояло сыграть с традиционным соперником по финалу на этап раньше. Команда Алексеенко вновь без проблем разобралась с соперницами, еще до перерыва трижды уложив мяч в зачетную зону подмосковной команды — дубли на счету Кристины Серединой и Надежды Медведевой, одна попытка у Натальи Костиной.

Решающий матч получился самым напряженным не только за тур, но, возможно, и за весь чемпионат. ЦСКА и «Енисей-СТМ» устроили на поле настоящую войну, не оставляя ни пяди пространства друг другу, максимально жестко и плотно играя на каждом участке поля. На третей минуте матча игрок ЦСКА Виктория Эм все-таки нашла брешь в обороне красноярок — мяч отскочил от ноги вперед и дезориентировал игроков обороны «Енисея». По пути к зачетке Виктория уточнила у рефери все ли в рамках правил, и в этот момент агрессивный прием провела Диана Логинова, плечом ударив в лицо стоявшей в зачетке сопернице.

Грубая игра привела к желтой карточке Логиновой и штрафной попытке в пользу ЦСКА, однако Эм не смогла покинуть поле без помощи носилок. Это еще больше накалило атмосферу, иногда складывалось ощущение, что целью игры стало не в зарабатывание очков, а в более жесткие столкновения. Вопросы о победителе удалось снять лишь в середине второго тайма, когда Кристина Середина изящным пасом через спину вывела на свободное пространство Алену Тирон, положившую еще 5 очков в копилку армейцев. Итоговый счет 12:0 и ЦСКА на 10 очков отрывается от ближайшего преследователя в турнирной таблице.

Главный тренер РК ЦСКА Александр Алексеенко. Фото Сергей Пивоваров

Сухой тур

— Слабых финалов никогда не бывает, — отметил главный тренер РК ЦСКА Александр Алексеенко. — На сегодняшний день в финал вышли те команды, которые были этого наиболее достойны. Я всегда говорил, что в чемпионате есть ВВА и «Енисей» — это хорошие конкурентные команды. Откровенно говоря, мы сейчас играли не самым оптимальным составом, у нас нет трех лидеров — Дарьи Шестаковой, Елены Здроковой и Анны Баранчук. Но мы даем возможность девчонкам доказывать и занимать те места, которые до этого доверяли другим. Но тем и ценнее победа и сама наша команда, что мы можем играть и без лидеров.

Еще одной особенностью тура стало то, что ЦСКА провел «сухой» тур — не допустил ни одного результативного действия в свою сторону, что является огромной редкостью в современном регби. Таким образом армейская команда упрочила лидерство в турнире и за тур до конца сезона практически гарантировала себе первый в истории чемпионский титул. Завершающий тур пройдет 2-3 апреля в Ростове.

Победители 6-го тура чемпионата России по регби-7 — ЦСКА. Фото Сергей Пивоваров

Финал 6-го тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд

ЦСКА — «Енисей-СТМ» — 12:0

Попытки: Штрафная попытка (3); Алена Тирон (11); - нет.

Желтые карточки: нет; - Диана Логинова (4).