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Тренер сборной России по регби высказался против натурализации

15:26

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс отметил, что команда не должна использовать натурализованных игроков и справляться своими воспитанниками. По итогам группового этапа Кубка мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч.

— В мире есть команды, которые выступают собственными воспитанниками. Это в том числе и Россия. Думаю, мы должны продолжать воспитывать игроков внутри страны. Они обучаемы, и эта работа реальна, — цитирует ТАСС Джонса.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7017451

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