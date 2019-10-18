Тренер сборной России по регби высказался против натурализации

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс отметил, что команда не должна использовать натурализованных игроков и справляться своими воспитанниками. По итогам группового этапа Кубка мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч.

— В мире есть команды, которые выступают собственными воспитанниками. Это в том числе и Россия. Думаю, мы должны продолжать воспитывать игроков внутри страны. Они обучаемы, и эта работа реальна, — цитирует ТАСС Джонса.