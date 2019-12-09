Станислав Дружинин: «Федерация планирует продолжить работу по привлечению в Россию новых международных соревнований»

Генеральный директор и председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин прокомментировал решения исполкома ВАДА, который сегодня единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил статуса российское национальное агентство РУСАДА. Таким образом, наш спорт в ближайшее время столкнется с новой волной жестких санкций, которые распространяются на ближайшие четыре года.

«Федерация регби России будет ждать публикации официальных документов исполнительного комитета ВАДА и решения Международного олимпийского комитета, чтобы оценить их влияние на наш вид спорта, — сказал Дружинин. — При любом сценарии развития событий, мы будем проводить консультации с World Rugby и Rugby Europe, чтобы найти оптимальные варианты, при которых у российских регбистов сохранится возможность участвовать в международных и клубных турнирах по классическому регби, олимпийскому регби-7, пляжному регби и регби на снегу. Наши спортсмены находятся под постоянным контролем антидопинговых служб, в том числе на международных соревнованиях, и мы уверены, что у российских регбистов нет повода для беспокойства. Кроме того, мы планируем продолжать работу по привлечению в Россию новых международных соревнований, а также готовы гарантировать, что запланированные в России международные турниры будут организованы на самом высоком уровне». (Антон Хализов)