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Сборную России по регби тепло приняли в Японии перед ЧМ

13:52

Сборная России по регби приехала в Японию для участия в чемпионате мира. Россиян очень тепло встретила местная публика на приветственной церемонии.

Чемпионат мира по регби впервые состоится в Азии. Игры пройдут с 20 сентября по 2 ноября. Россияне сыграют в группе с Ирландией, Шотландией, хозяевами турнира Японией и Самоа.

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