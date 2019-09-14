Сборную России по регби тепло приняли в Японии перед ЧМ

Сборная России по регби приехала в Японию для участия в чемпионате мира. Россиян очень тепло встретила местная публика на приветственной церемонии.

Чемпионат мира по регби впервые состоится в Азии. Игры пройдут с 20 сентября по 2 ноября. Россияне сыграют в группе с Ирландией, Шотландией, хозяевами турнира Японией и Самоа.