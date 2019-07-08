17:22 | Регби

Российский регбист "Кубани" Гриценко дисквалифицирован на два года за допинг

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Российский нападающий краснодарской "Кубани" Дмитрий Гриценко дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщаетофициальный сайт РУСАДА.

"Федерация регби России на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Гриценко Дмитрия на 2 года за нарушение п. 2.1  Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 15 июля 2018 года", – написано в сообщении пресс-службы РУСАДА.

Срок отстранения 27-летнего Гриценко начинает свой отсчет с 15 июля 2018 года.

Дополнительная информация

http://rusada.ru/news/disqualification/regbi-0807/

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