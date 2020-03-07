«Россияне реализовали все свои моменты». Главный тренер Румынии — о поражении на чемпионате Европы
Главный тренер сборной Румынии Энди Робинсон прокомментировал поражение своей команды на чемпионате Европы от сборной России и сказал, что команда Лина Джонса смогла почувствовать уверенность и реализовать все свои моменты.
— Игра прошла на позитивной ноте, российская команда уверенно чувствовала себя в контактных моментах, но мы этого и ожидали, — сказал Робинсон. — Первые 30 минут матча были равные, но потом россияне смогли реализовать все свои моменты и почувствовали уверенность. Также хочу сказать, что Краснодар — прекрасный город для игры в регби, особенно нам понравилась погода (Петр Григоренко)
Матч чемпионата Европы прошел в Краснодаре и завершился со счетом 32:25 в пользу команды Лина Джонса. Следующим соперником россиян на турнире станет сборная Грузии.