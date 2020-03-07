Главный тренер сборной Румынии Энди Робинсон прокомментировал поражение своей команды на чемпионате Европы от сборной России и сказал, что команда Лина Джонса смогла почувствовать уверенность и реализовать все свои моменты.

— Игра прошла на позитивной ноте, российская команда уверенно чувствовала себя в контактных моментах, но мы этого и ожидали, — сказал Робинсон. — Первые 30 минут матча были равные, но потом россияне смогли реализовать все свои моменты и почувствовали уверенность. Также хочу сказать, что Краснодар — прекрасный город для игры в регби, особенно нам понравилась погода (Петр Григоренко)

Матч чемпионата Европы прошел в Краснодаре и завершился со счетом 32:25 в пользу команды Лина Джонса. Следующим соперником россиян на турнире станет сборная Грузии.