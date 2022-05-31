Первый Кубок МЧС по регби-7 выиграла сборная Санкт-Петербургского университет ГПС МЧС

28 мая на регбийном стадионе «Слава» в Москве состоялись финальные игры Кубка МЧС России по регби-7. Соревнования были организованы МЧС России и Федерацией регби России.

В этом году в I Кубке МЧС России по регби-7 участвовали более 80 спортсменов из всех вузов МЧС России — Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Железногорска (Красноярский край) Екатеринбурга, Владивостока. 27 мая состоялись игры группового рацнда, а 28 мая -финальные матчи. Участников соревнований на торжественном открытии поприветствовали директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России генерал-майор внутренней службы Александр Бондар, начальник Академии ГПС МЧС России генерал-лейтенант Вячеслав Бутко, президент регби-клуба ЦСКА, руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в ВС и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин и директор по развитию регби в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин.

Президент РК ЦСКА, руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в ВС и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин обращается с напутственными словами к участникам соревнований.

— В руководстве МЧС особое отношение к спортивной и образовательной подготовке курсантов, и сегодня мы видим потрясающие команды, которые за два года проделали огромную работу, — комментирует I Кубок МЧС России по регби-7 президент РК ЦСКА, руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в ВС и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин. — Велась большая подготовка, благодаря чему сейчас успешно стартовал великолепный первый исторический турнир в Москве: замечательная процедура построения, марш, оркестр. Военная эстетика действительно великолепна — это четкость и порядок! Все соответствует нашему виду спорта, наверное, поэтому регби так полюбился в структурах МЧС. Мы надеемся, что Кубок МЧС России по регби-7 станет доброй ежегодной традицией.

Матч группового этапа между командами Сибирской пожарно-спасательной академии и Уральского института ГПС.

27 мая команды провели матчи группового этапа. По итогам игрового дня в группе А первое место заняла команда Сибирской пожарно-спасательной академии, которая одержала победы со счетом 22:0 над Уральским институтом ГПС и с результатом 24:0 над Академией ГЗ. В группе Б Санкт-Петербургский университет ГПС победил Дальневосточную пожарно-спасательную академию (33:5), Академию ГПС (19:0) и Ивановскую пожарно-спасательную академию (7:0). Игры были настолько упорные Примечательно, что места со 2-го по 4-е в группе Б при общем равенстве турнирных очков определились только по разнице игровых очков.

Как отметил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар на открытии соревнований, регби заставляет курсантов думать и учит работать в команде.

Торжественное открытие I Кубка МЧС России по регби-7.

— Более двух лет назад мы начали развивать этот удивительный вид спорта в нашем ведомстве и за два года прошли очень большой путь, — подчеркнул Бондар. — Соревнования по регби настолько понравились ребятам, что сейчас они с большим желанием в него играют. Регби — действительно системообразующий вид спорта, который объединяет всех игроков, а командная работа — неотъемлемая часть деятельности МЧС.

По итогам финальных матчей победителем турнира стала команда Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, которая в главном матче со счетом 17:0 одержала уверенную победу над сборной Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России из Железногорска. Замкнула тройку призеров Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России — спортсмены-спасатели из Иваново победили команду Академии гражданской защиты МЧС России из Химок с результатом 5:0. Сразу же после завершения соревнований состоялась торжественная церемония награждения победителей I Кубка МЧС России по регби-7 среди вузов МЧС.

Участники I Кубка МЧС России по регби-7.

Добавим, что развитие регби-7 в системе МЧС России началось два года назад. Тогда, в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по развитию регби в образовательных организациях МЧС России прошли первые мастер-классы для курсантов от действующих игроков регби, в завершение которых многие обучающиеся выразили желание продолжить занятия регби. За эти два года курсантские команды МЧС принимали участие в студенческих и любительских соревнованиях Федерации регби России.