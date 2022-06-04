Федун отказался создавать регбийный «Спартак»

Председатель Высшего совета Федерации регби России (ФГР) Игорь Артемьев рассказал, что владелец «Спартака» Леонид Федун отказался создавать регбийную команду.

«Мы начинаем активно работать в направлении регбийного «Спартака» — у нас есть спартаковские команды. Важно, что у таких великих брендов есть болельщики. Что касается помощи от Леонида Федуна, то мы обсуждали этот вопрос с ним несколько раз. Пытался убедить Леонида Арнольдовича сделать клуб в регби. Мы с ним в хороших отношениях. Но он сказал, что ему хватит футбольной истории», — цитирует Артемьева «Газета.Ru».

В сезоне-2021/22 чемпионата России по регби выступает 10 команд. Первое место занимает действующий чемпион турнира Енисей-СТМ с 43 очками в 10 играх.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ футбольный клуб «Спартак» занял 10-е место. В 30 турах московская команда набрала 38 очков. В финале БЕТСИТИ кубка России «Спартак» обыграл московское «Динамо» (2:1).