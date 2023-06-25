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Сегодня, 19:04

Кушнарев: «Необходимо в будущем каждый год проводить до трех таких игр, как матч сборной России с «Барбарианс»

Алина Савинова
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Тренер сборной России по регби Юрий Кушнарев поделился мнением о матче национальной команды против сборной легионеров «Барбарианс».

«Сегодня был праздник регби, но нам бы было еще лучше, если бы были зрители на трибунах. Очень доволен, что матч состоялся, это хороший опыт для молодых игроков. Также это хороший момент и шанс проверить наш резерв и регбистов, которые младше 30 лет. Атмосфера была потрясающая — стадион, газон и погода, все было для хорошего регби. Отмечу, что соперник сегодня играл на хорошем и высоком уровне, это то, что нам нужно. Они были на международном уровне, который соответствует чемпионату Европы, матчам, которых нам не хватает. Если Федерация будет идти нам на встречу, то мы будем дальше заниматься организацией таких игр. Нам необходимо в будущем каждый год проводить до трех таких игр, это было бы шикарно», — цитирует Кушнарева Metaratings.ru.

Матч завершился победой сборной легионеров со счетом 57:14. Игра прошла в Москве на стадионе Спортивный городок «Лужники».

Источник: https://metaratings.ru/news/kushnaryov-neobkhodimo-v-budushem-kazhdyi-god-provodit-do-tryokh-takikh-igr-kak-match-rossii-i-barbarians-261407/
регби
Юрий Кушнарев
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