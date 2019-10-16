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Василий Артемьев пришел в «Вечерний Ургант». Зажигательное выступление

16 октября 2019, 08:00
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Капитан сборной России по регби Василий Артемьев стал гостем программы Первого канала «Вечерний Ургант». Спортсмен ответил на вопросы Ивана Урганта о выступлении на Кубке мира в Японии.

Артемьев раскрыл секрет своего идеального английского с ирландским акцентом. Регбист поразил многих болельщиков во время своих послематчевых интервью.

Спортсмен с юмором рассказал об истории регби. В частности, о происхождении вида спорта, его названия, правилах, ритуалах и стиле в сравнении с драками и футболом.

Капитан нашей сборной по регби стал мегазвездой. Откуда он так знает английский?

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