Василий Артемьев пришел в «Вечерний Ургант». Зажигательное выступление

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев стал гостем программы Первого канала «Вечерний Ургант». Спортсмен ответил на вопросы Ивана Урганта о выступлении на Кубке мира в Японии.

Артемьев раскрыл секрет своего идеального английского с ирландским акцентом. Регбист поразил многих болельщиков во время своих послематчевых интервью.

Спортсмен с юмором рассказал об истории регби. В частности, о происхождении вида спорта, его названия, правилах, ритуалах и стиле в сравнении с драками и футболом.

Капитан нашей сборной по регби стал мегазвездой. Откуда он так знает английский?