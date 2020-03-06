Главный тренер сборной Румынии Энди Робинсон: «Игры с Россией у нас всегда напряженные»

Главный тренер сборной Румынии по регби Энди Робинсон рассказал об ожиданиях от предстоящей игры с Россией и напомнил, что игры между этими командами всегда очень напряженные.

— Я первый раз в Краснодаре, очень рад быть здесь, прекрасный стадион, — сказал Робинсон. — Будет хорошая игра, мы уважаем Россию, хотя им не очень улыбнулась удача в первых матчах. Но, как показывает опыт, у нас с Россией всегда напряженные, равные по счету игры. Наша защита в последнее время прогрессирует и завтра будем работать над тем, чтобы не дать России занести попытки. (Петр Григоренко)

Матч чемпионата Европы между сборными России и Румынией состоится 7 марта на стадионе «Кубань» в Краснодаре.