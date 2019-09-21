Франция одержала непростую победу над Аргентиной на Кубке мира по регби
12:06
Сборная Франции победила команду Аргентины со счетом 23:21 в матче группового турнира Кубка мира. Отметим, что аргентинцы проигрывали после первого тайма со счетом 3:20, однако могли переломить ход встречи, набрав 18 очков во втором отрезке встречи.
Победу Франции принес филд-гол в последние 10 минут игры. В самой концовке игрок аргентинской сборной не смог реализовать штрафной удар.
Также в группе С выступают такие команды, как Тонга, США и Англия.
Регби
Чемпионат мира
Группа С
Франция — Аргентина — 23:21 (20:3)
???? Bravo les gars ! Good job ! ?? #NeFaisonsXV #RWC2019 #FRAvARG #XVdeFrance pic.twitter.com/1MWRDKAcW6— France Rugby (@FranceRugby) September 21, 2019