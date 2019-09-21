Франция одержала непростую победу над Аргентиной на Кубке мира по регби

Сборная Франции победила команду Аргентины со счетом 23:21 в матче группового турнира Кубка мира. Отметим, что аргентинцы проигрывали после первого тайма со счетом 3:20, однако могли переломить ход встречи, набрав 18 очков во втором отрезке встречи.

Победу Франции принес филд-гол в последние 10 минут игры. В самой концовке игрок аргентинской сборной не смог реализовать штрафной удар.

Также в группе С выступают такие команды, как Тонга, США и Англия.

Регби

Чемпионат мира

Группа С

Франция — Аргентина — 23:21 (20:3)