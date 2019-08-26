Федерация регби России планирует увеличить число участников чемпионата страны

Федерация регби России рассчитывает увеличить число команд чемпионата России со следующего года.

«В следующем году мы сделаем еще один шаг вперед, — цитирует спортивного директора ФРР Сергея Маркова ТАСС. — Надеюсь, что в премьер-лиге впервые за долгое время будет играть 10 команд. К тем восьми, что есть сейчас, добавятся еще две лучшие команды высшей лиги. В ближайшее время также будет вынесено решение по лимиту на легионеров, но по всем предпосылкам на следующий сезон лимит останется прежним», — сообщил Марков.

На данный момент в элитном дивизионе выступают: «Енисей-СТМ» (Красноярск), «Красный Яр» (Красноярск), «Кубань» (Краснодар), «Слава» (Москва), «ВВА-Подмосковье» (Монино, Московская область), «Локомотив» (Пенза), «Металлург» (Новокузнецк) и «Булава» (Таганрог).