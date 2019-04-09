Чемпионат России начнется 3 мая

В регулярном чемпионате, который пройдет с 3 мая по 7 октября, команды проведут по 14 матчей. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Стал известен календарь чемпионата России по регби. В сезоне-2019 в турнире примут участие восемь команд.

В 2019 году в когорту сильнейших добавились "Локомотив-Пенза" (Пенза) и "Булава" (Таганрог). Таким образом, в регулярном чемпионате, который пройдет с 3 мая по 7 октября, команды проведут по 14 матчей, после чего возьмут старт в плей-офф. Четвертьфиналы запланированы на 18 – 21 октября, полуфиналы на 25 – 28 октября, финалы на 1 – 4 ноября.

Игроки, которые будут задействованы в сборной России во время подготовки к Кубку мира – он пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября, – вернутся в расположение своих клубов только к матчам плей-офф.

Состав участников

"Енисей-СТМ" (Красноярск), "Красный Яр" (Красноярск), "ВВА-Подмосковье" (Монино), "Кубань" (Краснодар), "Слава" (Москва), "Металлург" (Новокузнецк), "Булава" (Таганрог), "Локомотив-Пенза" (Пенза)

Календарь

1-й тур (3 – 6 мая). Кубань – Локомотив-Пенза, Булава – Металлург, ВВА-Подмосковье – Красный Яр, Енисей-СТМ – Слава.

2-й тур (9 – 13 мая). Кубань – Металлург, Булава – Красный Яр, Локомотив-Пенза – Слава.

3-й тур (18 – 19 мая). Кубань – ВВА-Подмосковье, Локомотив-Пенза – Булава, Металлург – Слава.

4-й тур (29 – 31 мая). Металлург – Енисей-СТМ, Слава – Кубань, Красный Яр – Локомотив-Пенза, ВВА-Подмосковье – Булава.

5-й тур (4 – 6 июня). Енисей-СТМ – Локомотив-Пенза, Металлург – ВВА-Подмосковье, Булава – Слава, Кубань – Красный Яр.

6-й тур (10 – 20 июня). Енисей-СТМ – ВВА-Подмосковье, Слава – Красный Яр, Кубань – Енисей-СТМ, Локомотив-Пенза – ВВА-Подмосковье, Красный Яр – Металлург, Булава – Енисей-СТМ.

7-й тур (18 – 27 июля). Локомотив-Пенза – Металлург, Булава – Кубань, Красный Яр – Енисей-СТМ, ВВА-Подмосковье – Слава.

8-й тур (26 июля – 5 августа). Металлург – Булава, Локомотив-Пенза – Кубань, Енисей-СТМ – Слава, Красный Яр – ВВА– Подмосковье.

9-й тур (19 – 31 августа). Красный Яр – Слава, Металлург – Локомотив-Пенза, ВВА-Подмосковье – Кубань, Енисей-СТМ – Булава.

10-й тур (29 августа – 2 сентября). Слава – Булава, ВВА-Подмосковье – Металлург, Локомотив-Пенза – Енисей-СТМ, Красный Яр – Кубань.

11-й тур (5 – 9 сентября). Слава – Металлург, ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ, Кубань – Булава, Локомотив-Пенза – Красный Яр.

12-й тур (22 – 23 сентября). Енисей-СТМ – Металлург, Кубань – Слава, ВВА-Подмосковье – Локомотив-Пенза, Красный Яр – Булава.

13-й тур (28 – 30 сентября). Булава – Локомотив-Пенза, Енисей-СТМ – Кубань, Металлург – Красный Яр, Слава – ВВА-Подмосковье.

14-й тур (5 – 7 октября). Металлург – Кубань, Булава – ВВА-Подмосковье, Енисей-СТМ – Красный Яр, Слава – Локомотив-Пенза.