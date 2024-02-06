Винер назвала неприемлемыми условия МОК для участия россиян в Олимпиаде-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в комментарии для «СЭ» назвала неприемлемыми условия МОК для участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

«МОК поставил перед Россией неприемлемые условия — выступление под белым флагом. Это на совести МОК. Сейчас Белоруссия, к сожалению, к нам не приезжает, но приезжает в Испанию, где выступают мужчины. У нас тоже есть мужчины, которые стоят в групповых мужских упражнениях, которые стоят в смешанных групповых упражнениях. У нас есть вид художественной гимнастики, где выступают пары, где мужчины выступают со своими видами: с палкой, булавами, совершенно другого качества. Для нас был пример — это японская ритмическая гимнастика. Но это настоящие мужчины. А когда они выходят выступать вместе с женщинами, да еще и в определенных купальниках, я считаю, что это для нас неприемлемо. Зная и предполагая это, мы отказались от этих соревнований», — сказала Винер корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Винер высказалась об уровне спортивной гимнастики в России:

«У нас огромная страна. В конце прошлого года выступало 78 регионов с флагами, с гимнами регионов и республик нашей страны. И везде были сильные гимнастки. Чем это вам не чемпионат мира? Это был настоящий чемпионат мира. Считаю, что наше решение было совершенно правильное, и мы развиваем сейчас художественную гимнастику на совершенно высочайшем уровне. У нас сейчас на чемпионате Москвы 40 девушек выполнили норматив мастера спорта. Так вырос у нас потенциал. Поэтому нам нечего от добра искать добра, тем более что это добро — явное зло», — добавила Винер.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Сергей Жуков