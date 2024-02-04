Винер заявила, что в России гимнастки могут выступать хоть до 60 лет

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что в России гимнастки могут выступать хоть до 60 лет.

«Вот таким образом построена наша система, которая работает очень здорово. Маленькие гимнастки подтянулись, сделали очень интересные элементы, риски. Взрослые должны продолжать выступать. И они могут выступать хоть до 60 лет. Дорога открыта каждому, кто хочет заниматься художественной гимнастикой в любом возрасте», — цитирует Винер официальный сайт ВФХГ.

Также президент организации отметила, что 60-летнии гимнастки могут выступать на соревнованиях, делать программу и набирать ту сумму баллов, которая соответствует их уровню подготовки.

Согласно действующим правилам художественной гимнастики, возрастные группы в 2024 году распределились следующим образом: юниорки (12-13 лет, 2011-2012 гг.р.) и женщины (14 лет и старше, 2010 г.р. и старше).

Юниорки выступают на первенстве России и федеральных округов, и других всероссийских спортивных соревнованиях. Женщины могут принимать участие в чемпионате России и чемпионатах федеральных округов, а также на других спортивных соревнованиях без ограничения верхней границы возраста.