Мамун убеждена, что у гимнасток Дины и Арины Авериных все получится после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отреагировала на новость о том, что чемпионки мира Дина и Арина Аверины завершили карьеру.

«Сегодня у девочек началась в какой-то степени новая жизнь. Жизнь за пределами профессионального ковра. Уверена, что у них все получится. Желаю им огромной удачи во всех их начинаниях», — приводит ТАСС слова Мамун.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверина завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.