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23 февраля, 20:20

Мамун убеждена, что у гимнасток Дины и Арины Авериных все получится после завершения карьеры

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отреагировала на новость о том, что чемпионки мира Дина и Арина Аверины завершили карьеру.

«Сегодня у девочек началась в какой-то степени новая жизнь. Жизнь за пределами профессионального ковра. Уверена, что у них все получится. Желаю им огромной удачи во всех их начинаниях», — приводит ТАСС слова Мамун.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверина завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Источник: ТАСС
Арина Аверина
Дина Аверина
Маргарита Мамун
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