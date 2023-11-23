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Сегодня, 19:57

Украинская гимнастка Никольченко выведена из состава сборной за высказывания о ненависти к Польше

Андрей Бобков
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Влада Никольченко.
Фото Global Look Press

Влада Никольченко исключена из состава сборной Украины по художественной гимнастике, сообщает ТАСС.

Как утверждает источник, Никольченко в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявила, что ненавидит Польшу и живущих в стране людей.

В связи с этим Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело против спортсменки.

20-летняя Никольченко — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы.

Источник: ТАСС
Художественная гимнастика
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