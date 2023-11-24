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Сегодня, 15:17

Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

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Ирина Винер
Ирина Винер.
Фото Максим Константинов, Global Look Press

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сравнила условия для тренировок в России и США. По ее словам, российские спортсмены тренируются в шикарных залах, а залы в США похожи на овощные базы.

«Если бы вы видели их залы страшные, — приводит ТАСС слова Винер. — У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой».

В пятницу в Ватутинках состоялось открытие Дворца воспитания и спорта под руководством Винер.

Артур Далалоян. Российских гимнастов заставят заплатить за право на «нейтральный допуск». Сумма держится в тайне

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

Под запрет попали выступление команд; запрещена заявка гимнастов, связанных с армией или другими силовыми структурами; запрещены гимны России и Белоруссии и любые вербальные выражения национальной принадлежности. Кроме того, строго регламентирована форма спортсменов.

Приглашение на соревнования смогут получить только те спортсмены, которые не поддерживали события на Украине, — специальное агентство будет проверять интервью, социальные сети, лайки и репосты сообщений в любое время с момента начала СВО. Причем оплачивать их работу вынудят самих гимнастов, желающих получить нейтральный статус.

Международные федерации требуют от&nbsp;россиян деньги за&nbsp;право выступать в&nbsp;нейтральном статусе. Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус

Источник: ТАСС
Ирина Винер-Усманова
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