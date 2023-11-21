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Украинская гимнастка призналась, что ненавидит Польшу и ее жителей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Украинская художественная гимнастка Влада Никольченко заявила, что ненавидит Польшу и живущих в этой стране людей. 20-летняя украинка провела в Варшаве мастер-класс и приняла участие в турнире «Варшавская осень».

«Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», — приводит слова Никольченко РИА «Новости» со ссылкой на ее сториз в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), скриншот которого опубликовал бывший генсек Польской ассоциации гимнастики Петр Дек в Facebook.

Петр Дек сообщил, что вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Блохина извинилась за высказывание Никольченко. Также он выразил надежду на то, что гимнастка больше не прилетит в страну.

Никольченко — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, двукратная победительница серии Кубков мира (2018-2019) и победительница финала «Гран-при» 2018 года. Она неоднократно завоевывала медали на чемпионатах Европы и европейских играх.

В июле 2021 года она объявила, что делает перерыв в карьере и не поедет на Олимпийские игры из-за проблем со здоровьем после COVID-19. В июле 2023 года Никольченко вернулась к соревнованиям и завоевала бронзу на чемпионате Украины.

Источник: РИА Новости
Художественная гимнастика
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