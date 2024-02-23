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23 февраля, 21:43

Трубникова считает, что одним из факторов завершения карьеры Авериных было отсутствие международных турниров

Алина Савинова
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Двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Трубникова поделилась мнением о карьере сестер Дины и Арины Авериных.

«Карьера девчонок была очень насыщенной и яркой. Уникальный момент, когда две сестры-близняшки на высоком уровне занимаются профессиональным спортом. Они благодаря своему усердному труду дошли до лидеров сборной России. Я не уверена, что мы увидим их в тренерской сфере. Когда я с ними разговаривала, они говорили, что не хотят. Я думаю, что спорт из их жизни никуда не уйдет и они будут помогать. В шоу и различных мероприятиях они продолжат выступать», — цитирует Трубникову Metaratings.ru.

Также она предположила, что повлияло на решение гимнасток о завершении карьеры.

«Я думаю, одним из факторов завершения карьеры было то, что нет международных турниров. Девушкам сложно найти мотивацию. Создают внутренние старты, но все равно, международная арена для нас всегда по-другому чувствовалась и ощущалась», — добавила Трубникова.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверина завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Источник: Metaratings.ru
Арина Аверина
Дина Аверина
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