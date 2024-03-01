Крамаренко стала чемпионкой России по художественной гимнастике в многоборье

Лала Крамаренко выиграла чемпионат России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

По итогам всех упражнений 19-летняя спортсменка набрала 177,750 балла. Второе место заняла Карина Киреева (167,400). Бронзовые медали достались Милене Щенятской и Арине Янковской — обе гимнастки завершили выступления с результатом 166,650 балла.

Крамаренко является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер. Соревнования завершатся 2 марта.