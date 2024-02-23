Батыршина считает, что Аверины могут стать успешными в политике

Серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина рассказала, какие эмоции у нее вызвала новость о завершение карьеры Диной и Ариной Авериными.

«Для меня это значит, что ушла эпоха. Девочки — великие спортсменки. Они принесли нашей стране столько медалей, что трудно сосчитать — это и Олимпиада, и чемпионаты мира и Европы. Они установили множество рекордов по художественной гимнастике. Сестры Аверины — гордость всего мирового спорта, уникальные и легендарные спортсменки. Мне очень жаль, что они завершают карьеру, но понимаю девочек: им уже по 23 года, и по меркам художественной гимнастики это солидный возраст», — приводит Sport24 слова Батыршиной.

Также она ответила на вопрос о том, где может представить гимнасток.

«Уверена, люди, прошедшие большой спорт и добившиеся столько побед, в любой области, за какую они не возьмутся, будут успешны. Спортсмены привыкли много работать, всегда с большими амбициями и целями, поэтому, если они захотят, то всего добьются. Они могут стать успешными даже в политике, в спортивной сфере или создать крутое шоу в России», — добавила Батыршина.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверина завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.