Ирина Винер-Усманова: «Результат на Олимпийских играх должен быть более высоким, чем говорится в стратегии»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что результат российских спортсменов на Олимпийских играх должен быть более высоким, чем говорится в стратегии, подготовленной министерством спорта России.

«Наша страна имеет огромный потенциал. Результат на Олимпийских играх должен быть более высоким, чем говорится в стратегии, подготовленной Минспортом РФ», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.