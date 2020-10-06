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Ирина Винер-Усманова: «Результат на Олимпийских играх должен быть более высоким, чем говорится в стратегии»

12:48
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что результат российских спортсменов на Олимпийских играх должен быть более высоким, чем говорится в стратегии, подготовленной министерством спорта России.

«Наша страна имеет огромный потенциал. Результат на Олимпийских играх должен быть более высоким, чем говорится в стратегии, подготовленной Минспортом РФ», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201006/viner-usmanova-1578401061.html

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