Титов назвал сестер Авериных величайшими спортсменками: «У них блестящее будущее»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), член исполнительного комитета Международный спортивный гимнастики (FIG) Василий Титов прокомментировал решение сестер Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру.

«Это величайшие спортсменки, обладающие сильнейшим духом, терпением, упорством. Они тренировались и достигли самых высоких результатов. Уверен, что у них блестящее будущее. Надеюсь, что спортивное в том числе», — сказал Титов «СЭ».

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в многоборье. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.