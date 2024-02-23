Тарасова: «Аверины оставили грандиозный след в истории российского спорта»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение сестер Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру. Ранее об этом объявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Аверины оставили грандиозный след в истории российского спорта. Они выиграли все, что можно было, за 13 лет. Смогут ли появиться спортсмены, которые превзойдут Авериных? Очень тяжело, вряд ли. Когда-то, может быть, но не сейчас. Хочется выразить благодарность Ирине Александровне Винер за то, что она так долго радовала нас ими», — сказала Тарасова «СЭ».

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в многоборье.

Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.