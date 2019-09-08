Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.

— После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление, — заявил личный тренер спортсменки Анна Дьяченко в интервью ТАСС. — Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна решать Ирина Винер-Усманова. Саша старается и делает все возможное, а решать будет главный тренер. А о том, что Солдатова собирается завершить карьеру, речи не идет.

21-летняя Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль, еще четыре раза становилась серебряным призером европейских первенств.