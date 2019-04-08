Турниры по лазер-рану включены в программу "Олимпийская страна"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что в соревнования Всемирного городского тура UIPM по лазер-рану, проходящие в России, соответствуют целям и задачам программы ОКР "Олимпийская страна".

Программа "Олимпийская страна" необходима для развития массового спорта. В ней особое внимание уделено развитию в России международного движения "Спорт для всех", которое путем привлечения населения к массовым занятиям физической культурой способствует тому, чтобы систематическая двигательная активность была неотъемлемой частью образа жизни и одновременно способом формирования жизненной позиции, опирающейся на требуемые культурные и оздоровительные навыки, сообщает пресс-служба ОКР.

Таким образом, соревнования всемирного городского тура по лазер-рану становятся в России в один ряд с такими популярными массовыми спортивными мероприятиями, как "Всероссийский олимпийский день", "Всероссийский день ходьбы" и другие.