Олимпийский чемпион Лесун ищет средства для публикации своей сказки

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун рассказал, что ищет средства для публикации детской сказки, автором которой он является.

Сказка называется «Пять стихий». К ее написанию спортсмен приступил в 2020 году.

«Мне всегда хотелось продемонстрировать всю красоту моего любимого вида спорта, — рассказал Лесун о мотивах написания сказочной истории. — Показать мальчикам и девочкам, что заниматься современным пятиборьем страшно увлекательно. Появилось желание это подробно рассказать. Вот так и появилась идея сделать это в форме сказки. Сейчас идет работа над рисунками, без которых сложно представить любую сказку. И мы очень активно занимаемся тем, как ее издать», — приводит слова Лесуна ТАСС.

Лесун завоевал золото на Олимпиаде-2016, а также стал четырехкратным победителем чемпионатов мира и чемпионатов Европы.