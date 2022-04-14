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«Не могут спокойно радоваться нашим успехам». В Госдуме раскритиковали иностранные СМИ после слов Лесуна о завершении карьеры

В Госдуме раскритиковали иностранные СМИ после слов Лесуна о завершении карьеры
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Александра Лесуна о том, что он завершил карьеру не из-за политических событий, а по состоянию здоровья.

«Западные коллеги будут включать все механизмы давления на наших спортсменов. Они будут затрагивать тонкие моменты. Все понимают, что международный спорт всеми способами пытается нарушить олимпийскую хартию. Они не поддерживают спортсменов и нарушают их интересы. Меня не удивляют такие новости. Я стал стрессоустойчивым ко всем провокациям. Спортивные «партнеры» постоянно такое устраивают. Понятно, кто это делает. Они не могут успокоиться и спокойно радоваться нашим успехам», — сказал Свищев «СЭ».

Напомним, что Александр Лесун взял золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Александр Лесун
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