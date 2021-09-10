Лучшие пятиборцы мира поборются за 100 тысяч долларов

12 сентября в Москве пройдет традиционный турнир Кубок президента, организатором которого является Федерация современного пятиборья России при поддержке департамента спорта Москвы.

В этом году Кубок президента, который раньше носил название Кубок Кремля, снова будет разыгран среди смешанных команд. Призовой фонд турнира составит 100 тысяч долларов. В числе участников серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Лаура Асадаускайте из Литвы и египтянин Ахмед Аль-Генди. За Россию выступят участники Олимпийских игр, экс-чемпионка мира Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов.

— Такого уникального призового фонда нет больше ни в одном турнире мира, — рассказал на пресс-конференции президент Федерации современного пятиборья Вячеслав Аминов. — Мы проводим турнир на новейшем пятиборном комплексе, недавно открытом. Здесь под одной крышей можно проводить соревнования во всех видах пятиборья. Такого больше нет нигде в Европе.