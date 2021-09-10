Аминов: «После Токио могут быть малоприятные для кого-то решения»

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов подвел итоги выступления наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио, где пятиборцы не завоевали наград.

— Мы не заслушивали пока доклады тренеров по итогам Олимпийских игр, так как готовились к проведению Кубка президента, — рассказал Аминов. — Тем не менее я должен признать, что Олимпийские игры для российского пятиборья прошли плохо. После того как мы послушаем все аргументы и выводы тренеров, я буду принимать решения. Конечно, для кого-то они будут малоприятными.

— Команда готовилась, но получила негативный результат, — сказал главный тренер Андрей Моисеев. — Будем анализировать и делать выводы. Решения по изменениям тренерского состава или программы подготовки могут быть приняты. Но глубокого анализа ситуации пока не было.