Белоруссия лишилась права проведения ЧМ по пятиборью

Международный союз современного пятиборья лишил Белоруссию права проведения чемпионата мира-2021, сообщает официальный сайт организации.. Турнир должен был пройти с 7 по 13 июня в Минске. Он состоится в те же сроки, новое место проведения будет объявлено в ближайшее время.

Причиной стала ситуация с массовыми протестами в стране.

Ранее по той же причине Белоруссия лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею-2021. Турнир должен был пройти в Риге и Минске, на данный момент Рига остается единственной хозяйкой ЧМ.