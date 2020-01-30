Современное пятиборье
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Аминов в Лозанне провел встречи с Бахом и Самаранчем

16:10
Томас Бах и Владимир Аминов.
Томас Бах и Владимир Аминов.

Президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент Олимпийского комитета России Вячеслав Аминов провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Встреча состоялась в Лозанне (Швейцария), где сейчас проходит заседание исполкома Международного союза современного пятиборья (УИПМ), вице-президентом которого также является Аминов. На встрече обсуждались различные вопросы спорта и олимпийского движения. Аминов и Бах назвали опасной тенденцию все большего вмешательства политики в спорт и отметили необходимость бороться с этим явлением.

Кроме-то, президент ФСПР провел переговоры с членом исполкома МОК, первым вице-президентом УИПМ Хуаном-Антонио Самаранчем. Самаранч интересовался вопросами развития пятиборья в России, в частности, опытом проведения Кубка Кремля в формате смешанной эстафеты и массовыми соревнованиями по лазер-рану в рамках всемирного городского тура УИПМ.

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