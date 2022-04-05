Почетный президент ОКР Александр Жуков во время церемонии открытия фотовыставки «Мы вместе. Спорт» отметил, что соревнования паралимпийцев для него — это что-то необыкновенное.

«Для меня всегда соревнования паралимпийцев — что-то необыкновенное. Очень важно, что мы вас сегодня приветствуем тут в такой непростой период для нашего спорта, — отметил Поздняков. — Вас отстранили за один день до соревнований. Решение абсолютно политизированное. Я рад, что было просто решение провести игры внутри страны, на которых была дружественная атмосфера.

Сегодня вместе с вами вся страна. Мы восхищались и будем восхищаться вашими победами. Хочу пожелать вам сохранять волю, которую вы проявлили, готовясь к соревнованиям. При такой воле вы добьетесь своего. Мы сделаем максимум, чтобы российские паралимпийцы оставались лучшими в мире".

Игры с участием паралимпийцев из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Россия по итогам соревнований завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей.

2 марта команды РФ и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх, которые проходили с 4 по 13 марта.