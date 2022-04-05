«Вы прошли через тяжелое испытание». Матыцин обратился к российским паралимпийцам

Министр спорта России Олег Матыцин во время церемонии открытия фотовыставки «Мы вместе. Спорт» обратился к паралимпийцам, отстраненным от Игр-2022 в Пекине.

«Хочу поблагодарить руководство Ханты-Мансийска за проведение соревнований, в которых не только наша страна принимала участие. Вы прошли через тяжелое испытание. Мы видели ваши слезы и тревогу, когда вас отстранили.

Мы увидели, насколько вы патриотичны. Вы показываете пример всем нам, как надо быть стойкими. Мы сделали все возможное. Мы подготовились к соревнованиям за 7 дней. Дружба позволяет творить чудеса. Сегодня мы вместе! Под этими словами мы будем проводить все соревнования. В единой команде только мы победим".

Игры с участием паралимпийцев из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Россия по итогам соревнований завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей.

2 марта команды РФ и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх, которые проходили с 4 по 13 марта.