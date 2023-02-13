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Сегодня, 20:32

В пулы тестирования антидопинговых организаций вошло 300 российских паралимпийцев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские паралимпийцы в количестве 300 человек вошли в пулы тестирования антидопинговых организаций.

«В настоящее время 300 спортсменов — членов спортивных сборных команд России по паралимпийским видам спорта включены в регистрируемые пулы тестирования антидопинговых организаций», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Глава ПКР уточнил, что 25 спортсменов находятся в пуле тестирования Международного паралимпийского комитета, 12 — в пулах различных международных федераций. Еще 263 паралимпийца находятся в пуле тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Все спортсмены вносят информацию о своем местонахождении в систему АДАМС.

Источник: https://tass.ru/sport/17038277
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