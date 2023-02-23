Рожков: «Несмотря на политическое давление, паралимпийское движение в России развивается»

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что паралимпийское движение в России активно развивается, несмотря на политическое давление на отечественный спорт.

«Несмотря на политическое давление на отечественный спорт, паралимпийское движение активно развивается. Увеличивается количество занимающихся адаптивным спортом и физической культурой, проводится больше соревнований и спортивно-массовых мероприятий, укрепляется материально-техническая база. При участии Минспорта многое сделано для поддержки спортсменов высокого класса, для сохранения их материального стимулирования. Члены паралимпийских сборных в полном объеме обеспечены экипировкой, инвентарем и оборудованием. По линии единого календарного плана сохранены все тренировочные мероприятия», — приводит слова Рожкова ТАСС.

16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР в организации.