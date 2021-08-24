В паралимпийской деревне выявлен первый случай заражения коронавирусом

На Паралимпийских играх выявлен один случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-секретарь оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая

Имя спортсмена не сообщается. Он помещен на 14-дневный карантин.

Оргкомитет ведет расследование того, с кем еще контактировал зараженный.

Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа и продлятся до 5 сентября.