Около 200 членов российской команды будут участвовать в церемонии открытия Паралимпиады
10:55
Около 200 членов российской команды примут участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио, сообщил президент ПКР Павел Рожков.
Россияне пройдут на параде под 30-м номером. Знаменосцами команды будут легкоатлеты Елена Паутова и Андрей Вдовин.
«Согласно квоте в церемонии открытия могут участвовать 57 человек из персонала команды, по количеству спортсменов ограничений нет. На данный момент в параде также собираются пройти 100-150 паралимпийцев нашей команды, то есть всего делегация команды Паралимпийского комитета России на открытии составит порядка 200 человек. Церемонию пропустят только те атлеты, кому выступать уже 25 августа», — цитирует Рожкова ТАСС.
Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.
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