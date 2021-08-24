Около 200 членов российской команды будут участвовать в церемонии открытия Паралимпиады

Около 200 членов российской команды примут участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио, сообщил президент ПКР Павел Рожков.

Россияне пройдут на параде под 30-м номером. Знаменосцами команды будут легкоатлеты Елена Паутова и Андрей Вдовин.

«Согласно квоте в церемонии открытия могут участвовать 57 человек из персонала команды, по количеству спортсменов ограничений нет. На данный момент в параде также собираются пройти 100-150 паралимпийцев нашей команды, то есть всего делегация команды Паралимпийского комитета России на открытии составит порядка 200 человек. Церемонию пропустят только те атлеты, кому выступать уже 25 августа», — цитирует Рожкова ТАСС.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.