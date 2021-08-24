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Все тесты на коронавирус российских паралимпийцев дали отрицательный результат

09:51

Глава делегации команды Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков сообщил, что случаев заражения коронавирусной инфекцией среди российских паралимпийцев на данный момент не выявлено.

Во вторник в Паралимпийской деревне был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у спортсмена. Его имя не называлось, он был помещен на карантин.

«В команде российских паралимпийцев на Играх в Токио на 24 августа ни один из тестов на коронавирус не дал положительного результата», — цитирует ТАСС Рожкова.

Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио пройдет 24 августа. Игры в японской столице продлятся до 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12203103

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