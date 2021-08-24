Все тесты на коронавирус российских паралимпийцев дали отрицательный результат

Глава делегации команды Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков сообщил, что случаев заражения коронавирусной инфекцией среди российских паралимпийцев на данный момент не выявлено.

Во вторник в Паралимпийской деревне был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у спортсмена. Его имя не называлось, он был помещен на карантин.

«В команде российских паралимпийцев на Играх в Токио на 24 августа ни один из тестов на коронавирус не дал положительного результата», — цитирует ТАСС Рожкова.

Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио пройдет 24 августа. Игры в японской столице продлятся до 5 сентября.