Все тесты на коронавирус российских паралимпийцев дали отрицательный результат
09:51
Глава делегации команды Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков сообщил, что случаев заражения коронавирусной инфекцией среди российских паралимпийцев на данный момент не выявлено.
Во вторник в Паралимпийской деревне был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у спортсмена. Его имя не называлось, он был помещен на карантин.
«В команде российских паралимпийцев на Играх в Токио на 24 августа ни один из тестов на коронавирус не дал положительного результата», — цитирует ТАСС Рожкова.
Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио пройдет 24 августа. Игры в японской столице продлятся до 5 сентября.
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