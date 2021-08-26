В Паралимпийской деревне обнаружено два новых случая заражения коронавирусом у спортсменов

Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, дали положительные результаты, сообщается в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Во вторник в Паралимпийской деревне был выявлен первый случай заражения коронавирусом у спортсмена, находящегося в Паралимпийской деревне. Днем позже положительные результаты дали тесты еще двух атлетов.

Всего за последние сутки было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Игры проходят с 24 августа по 5 сентября.