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В Паралимпийской деревне обнаружено два новых случая заражения коронавирусом у спортсменов

08:22

Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, дали положительные результаты, сообщается в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Во вторник в Паралимпийской деревне был выявлен первый случай заражения коронавирусом у спортсмена, находящегося в Паралимпийской деревне. Днем позже положительные результаты дали тесты еще двух атлетов.

Всего за последние сутки было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Игры проходят с 24 августа по 5 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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