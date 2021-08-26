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Российский велогонщик Асташов установил новый мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

08:08

Российский велогонщик Михаил Асташов установил новый мировой рекорд в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио.

В квалификации спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 35,954 секунды. Велогонщик пробился в финал и гарантировал как минимум серебряную медаль Паралимпиады. В финале ему будет противостоять канадец Тристен Чернове.

Асташов работал курьером в одном из российских сервисов по доставке еды, чтобы заработать деньги на поездку на Паралимпийские игры-2020 в Токио.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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