В Госдуме назвали «идиотским поступком» решение МПК отстранить россиян от Паралимпиады

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в играх в Пекине.

«Коллеги из Международного Паралимпийской комитета совершили совсем идиотский поступок. Сначала допустили, потом передумали, сославшись на то, что команды из нескольких стран отказались участвовать с нами в соревнованиях. На самом деле это все совершенно не так. История простая: свое решение МПК изменил под давлением заокеанских покровителей и спорта. Спонсоры додушили наших коллег.

Всецело поддерживаю заявление нашего Российского паралимпийского комитета, который будет оспаривать это решение. Есть еще возможность добиться через суд отмены решения и того, что наши и белорусские паралимпийцы все-таки выступят. То, что белорусы еще попали под горячую руку, это совершенно несправедливое и непрофессиональное решение. Любую помощь комитет Госдумы обязательно окажет.

Мы видели заявления некоторых команд, которые не хотели и не могли участвовать с российскими атлетами на Паралимпиаде. Мы все понимаем, что наши паралимпийцы завоевывают больше всех медалей на Играх. Используя ситуацию, спортсмены из других стран начинают поднимать панику. Надо жестко было сказать: «Не хотите играть, пишите отказную, не выходите на поле, получите баранку, будет дисквалификация либо другое наказание». Почему таких заявлений не было? Если так будет вести себя каждый спортсмен, а спортивные руководители будут вестись у них на поводу, то будут нарушены все вертикали спорта. Тогда будет не спорт, а хаотичное броуновское движение», — сказал Свищев «СЭ».

3 марта Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Напомним, вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.