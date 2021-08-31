Украинец Цветов прокомментировал свой отказ фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Украинский паралимпиец Игорь Цветов прокомментировал в Facebook свой отказ фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады в Токио.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», — написал Цветов.

Спортсмен также извинился в соцсети перед Украиной за то, что не завоевал золота на Играх.

«Спасибо большое всем за поздравления с днем рождения! Мне очень приятна ваша поддержка. Но я хочу извиниться перед Украиной, что не принес золото в наш почтовый ящик. Еще одно расстояние в 200 м впереди. Я сделаю все возможное, чтобы поставить Украину на пьедестал», — написал Цветов.

Украинец завоевал серебряную награду в беге на 100 м на Паралимпийских играх в Токио. Золото в этой дисциплине выиграл россиянин Дмитрий Сафронов, бронзу взял его соотечественник Артем Калашян.