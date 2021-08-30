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Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады

17:42
Скандальное награждение на Паралимпийских играх. Фото Getty Images
Скандальное награждение на Паралимпийских играх. Фото Getty Images

Украинец Игорь Цветов получил серебряную награду в беге на 100 метров на Паралимпийских Играх в Токио.

Россиянин Дмитрий Сафронов занял первое место. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом. Бывший рекордсмен мира россиянин Артем Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75).

Однако украинский бегун отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады: в итоге россияне сфотографировались только вдвоем.

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Иван Шитик все материалы автора

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