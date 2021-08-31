Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Легкоатлет Швецов: «Была цель завоевать медаль, а какую — не так важно»

08:26

Российский легкоатлет Евгений Швецов прокомментировал завоевание серебряной медали Паралимпийских игр в Токио в беге на 400 м.

Швецов стал вторым в классе Т36 с результатом 53,60 секунды.

«Я целенаправленно готовился к Паралимпиаде, сегодня был отлично готов. Была цель завоевать медаль, а какую — не так важно. Важно было не упустить свой шанс. Бег дался не так легко, все-таки есть хорошие соперники. Серебро я считаю достойным результатом в беге на 400 м. Я счастлив! Я показал то, на что готов сейчас. У меня уже есть три золота Паралимпиады, можно уже чуть-чуть поскромнее быть», — сказал Швецов.

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Что будет с Виторией, скандал на Паралимпиаде, таблица трансферов
Агент Миранчука оценил информацию о предложении «Милана»
Белоруссия устроила страшную сечу с Россией в плей-офф. Дело едва не дошло до тай-брейка
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд