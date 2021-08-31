Легкоатлет Швецов: «Была цель завоевать медаль, а какую — не так важно»
08:26
Российский легкоатлет Евгений Швецов прокомментировал завоевание серебряной медали Паралимпийских игр в Токио в беге на 400 м.
Швецов стал вторым в классе Т36 с результатом 53,60 секунды.
«Я целенаправленно готовился к Паралимпиаде, сегодня был отлично готов. Была цель завоевать медаль, а какую — не так важно. Важно было не упустить свой шанс. Бег дался не так легко, все-таки есть хорошие соперники. Серебро я считаю достойным результатом в беге на 400 м. Я счастлив! Я показал то, на что готов сейчас. У меня уже есть три золота Паралимпиады, можно уже чуть-чуть поскромнее быть», — сказал Швецов.
Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября.
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