Российский легкоатлет Евгений Швецов прокомментировал завоевание серебряной медали Паралимпийских игр в Токио в беге на 400 м.

Швецов стал вторым в классе Т36 с результатом 53,60 секунды.

«Я целенаправленно готовился к Паралимпиаде, сегодня был отлично готов. Была цель завоевать медаль, а какую — не так важно. Важно было не упустить свой шанс. Бег дался не так легко, все-таки есть хорошие соперники. Серебро я считаю достойным результатом в беге на 400 м. Я счастлив! Я показал то, на что готов сейчас. У меня уже есть три золота Паралимпиады, можно уже чуть-чуть поскромнее быть», — сказал Швецов.

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября.